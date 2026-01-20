Poésie en chemin lectures des livres finalistes du prix de poésie du Bellovidère 2026 Égleny

Poésie en chemin lectures des livres finalistes du prix de poésie du Bellovidère 2026

2026-04-04 19:00:00

Le prix de poésie du Bellovidère récompense chaque année un livre de poésie contemporaine francophone.

Mais c’est avant tout l’aboutissement de tout un travail de diffusion autour des œuvres sélectionnées.

En effet, au delà de la remise du prix, en amont et en aval de celui-ci, de nombreuses occasions d’entendre et/ou de découvrir la poésie seront proposées sur le territoire par les bénévoles du Bellovidère.

Au printemps, entre Auxerre et les alentours du Bellovidère, à chaque date, des extraits de deux livres de la sélection seront lus dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

Bibliothèque d’Égleny Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa@lebellovidere.net

