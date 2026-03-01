Poésie en fête, les enfants à l’honneur Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Poésie en fête, les enfants à l’honneur

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Une soirée festive où les enfants célèbrent la poésie et la liberté en mots, en musique et en joie. Entrée libre

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Poetry festival, with children in the spotlight

A festive evening where children celebrate poetry and freedom in words, music and joy. Free admission

