Poésie en fête, les enfants à l’honneur Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Poésie en fête, les enfants à l’honneur
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-03-13 18:00:00
Une soirée festive où les enfants célèbrent la poésie et la liberté en mots, en musique et en joie. Entrée libre
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : Poetry festival, with children in the spotlight
A festive evening where children celebrate poetry and freedom in words, music and joy. Free admission
