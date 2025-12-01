Poésie en musique La Table des Matières Paris

Pour clôturer l’année, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle dédiée à la poésie autour de l’auteur contemporain Gabriel Zimmermann, lauréat du prix Max Jacob 2025. À cette occasion, Figures du XIVe présentera un portrait filmé de l’écrivain, suivi d’une lecture musicale : un ensemble de lecteurs et de musiciens partagera avec vous une sélection de textes tirés de plusieurs de ses ouvrages.

Soirée poésie avec Gabriel Zimmermann et Figures du XIVe : projection, lectures en musique, signature…

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T19:30:00+02:00_2025-12-13T21:30:00+02:00

La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris