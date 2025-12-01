Poésie en musique La Table des Matières Paris

Poésie en musique La Table des Matières Paris samedi 13 décembre 2025.

Pour clôturer l’année, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle dédiée à la poésie autour de l’auteur contemporain Gabriel Zimmermann, lauréat du prix Max Jacob 2025. À cette occasion, Figures du XIVe présentera un portrait filmé de l’écrivain, suivi d’une lecture musicale : un ensemble de lecteurs et de musiciens partagera avec vous une sélection de textes tirés de plusieurs de ses ouvrages.

Soirée poésie avec Gabriel Zimmermann et Figures du XIVe : projection, lectures en musique, signature…
Le samedi 13 décembre 2025
de 19h30 à 21h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-12-13T19:30:00+02:00_2025-12-13T21:30:00+02:00

La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton  75014 Paris

