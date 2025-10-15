POÉSIE ENFANTS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols

POÉSIE ENFANTS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES

Marvejols Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon propose un atelier de lecture de poésie pour les tout petits par l’équipe de la médiathèque.

Enfants (3-6 ans)

Inscriptions et renseignements 04 66 32 27 85.

Marvejols 48100 Lozère Occitanie

English :

The Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon offers a poetry-reading workshop for the very young.

Children (3-6 years)

Registration and information: 04 66 32 27 85.

German :

Die Mediathek Gévaudan Jules Roujon bietet einen Workshop an, bei dem das Team der Mediathek Gedichte für die ganz Kleinen vorliest.

Kinder (3-6 Jahre)

Anmeldungen und Informationen: 04 66 32 27 85.

Italiano :

La Médiathèque du Gévaudan Jules Roujon propone un laboratorio di lettura di poesie per bambini molto piccoli, gestito dal team della mediateca.

Bambini (3-6 anni)

Iscrizione e informazioni: 04 66 32 27 85.

Espanol :

La Mediateca de Gévaudan Jules Roujon ofrece un taller de lectura de poesía para niños muy pequeños, dirigido por el equipo de la mediateca.

Niños (de 3 a 6 años)

Inscripción e información: 04 66 32 27 85.

L’événement POÉSIE ENFANTS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Marvejols a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental