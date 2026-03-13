Poésie et philo Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Mercredi 22 avril · 10h30 · durée 1h · Ormédo · à partir de 8 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Il n’y a pas d’âge pour se questionner. À partir de la poésie, les enfants sont invités à vivre une expérience de pensée collective. Plusieurs thématiques variées seront abordées comme l’amitié, la liberté, l’art, la justice. Cette séance animée par Mathieu et Quentin éveillera la pensée créative des plus jeunes.Mercredi 22 avril · 10h30 · durée 1h · Ormédo · à partir de 8 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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