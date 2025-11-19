Poésie et résistances au féminin CCM Jean-Gagnant Limoges

Poésie et résistances au féminin

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Un récital de poésie et musique intitulé Poésie et résistances au féminin qui proposera la mise en voix par la comédienne Lila AISSAOUI de textes de femmes de divers lieux et temps qui mirent leur créativité au diapason de moments historiques cruciaux et de causes vitales.

L’invitée d’honneur sera la poétesse palestinienne Doha AL-KAHLOUT ; un hommage sera aussi rendu à la poétesse Anna GREKI (1931-1966). Violon oriental, balafon et guitare ponctueront les textes, ainsi que des projections vidéo et la performance de l’artiste Marja NYKANEN. .

