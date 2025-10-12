Poésie-Illustration Graines d’ours et Valérie Linder Parc de Kréac’h Kélenn Rue du Manoir Landivisiau

Poésie-Illustration Graines d’ours et Valérie Linder

Parc de Kréac’h Kélenn Rue du Manoir Espace Culturel Lucien-Prigent Landivisiau Finistère

Début : 2025-10-12

fin : 2025-12-21

2025-10-12

Il était une fois Michel Fiévet, éditeur des éditions de poésie L’Ail des ours. Il souhaitait créer une collection de livres de poésie pour la jeunesse. Il proposa à Valérie Linder, dont il connaissait le travail, de s’en occuper. Elle accepta. Michel et Valérie ne s’étaient jamais rencontrés. C’est ainsi que depuis 2022, chaque année, trois livres paraissent. L’esprit y est tendre et joyeux, créatif et malicieux. Les liens, l’enfance, la nature, les animaux sont les principales thématiques.

La 4ème saison vient de démarrer, l’exposition fête le dixième livre de la collection ! Poèmes et images investissent l’Espace Lucien Prigent, donnent vie aux livres. Ils envahissent les murs, ponctuent le sol, flottent dans les airs pour envelopper le public dans une déambulation colorée. Chaque poète, chaque illustrateur du catalogue contribue à cette balade poétique. Une carte blanche est aussi offerte à Valérie, lui permettant de présenter d’autres créations. Hubert Linder, designer-ébéniste-photographe, accompagne la scénographie par des créations de mobilier spécifique.

Ouvert les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h30.

Plusieurs temps forts sont proposés au public durant l’exposition

Vernissage en présence des artistes

Samedi 11 octobre à 18h.

Ouvert à tous.

Du 10 au 14 décembre Festival de poésie Moi les Mots.

Jeudi 11 décembre à 9h

Randonnée poétique et dessinée avec Albane Gellé et Valérie Linder.

À l’issue de la randonnée, visite commentée de l’exposition à l’Espace Lucien-Prigent.

Gratuit. Sur réservation.

Vendredi 12 décembre à 9h30

Dans le cadre de la journée professionnelle « Mots croisés », visite commentée de l’exposition.

Gratuit. Sur réservation.

Samedi 13 décembre toute la journée

Marché de la poésie.

Bibliothèque Xavier-Grall.

Poètes, illustrateurs, éditeurs, libraires (dédicaces / ateliers), réunis autour de la poésie contemporaine.

Entrée libre.

Dimanche 14 décembre à 11h

Lecture dessinée avec Albane Gellé et Valérie Linder.

Leur livre commun Pouvoir rêver ainsi que des poèmes surprises seront le prétexte à une lecture dessinée où les pinceaux et les crayons de Valérie feront écho aux mots d’Albane.

Espace Lucien-Prigent.

Gratuit. Sans réservation. .

Parc de Kréac’h Kélenn Rue du Manoir Espace Culturel Lucien-Prigent Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

