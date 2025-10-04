Poésie japonaise en français : HAIKU Point Relais Lecture Jouy-sur-Morin

Poésie japonaise en français : HAIKU Samedi 4 octobre, 11h00 Point Relais Lecture Seine-et-Marne

Huit personnes de 7 à 77 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

HAIKU : POEME JAPONAIS

Créer un poème très court à plusieurs.

Un jeu d’écriture en forme de pyramide, pour créer un haïku à plusieurs mains. Un premier enfant choisit un mot-clé, que l’on inscrit au sommet d’une pyramide. Un second en ajoute deux, puis un troisième poursuit en écrivant deux mots sous chacun des précédents, jusqu’à obtenir une base de huit mots. Ces mots servent de matière première pour composer un haïku libre, en trois vers. Il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les mots, mais au moins cinq doivent apparaître dans le poème.

Des verbes et des mots de liaison peuvent être ajoutés, à condition d’écrire au présent.

Point Relais Lecture Place de l’Eglise 77320 JOUY-SUR-MORIN Jouy-sur-Morin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.04.07.07 https://www.facebook.com/100087622232285/ [{« type »: « email », « value »: « relais.lecture@jouy-sur-morin.fr »}] Possibilité de se garer sur le parking de l’église.

