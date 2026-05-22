Autreppes

Poésie & Musique en chemin

Autreppes Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Cela se passe au bord de l’Oise (embarcadère d’Autreppes) pendant le temps du pique nique à 12h.

Amenez tapis, panier repas et venez écouter chanteurs et musiciens.

Poésie & Musique en chemin à l’embarcadère d’Autreppes (02), à partir de 11h30

Par les associations Avant l’Hiver et Le pied de la lettre

Concerts gratuits

28 JUIN et 5 JUILLET

Avec

Cie Le Grand Boucan

Bivouacs

Ian Murray ( Ecosse )

Octavie & Aurélien

Lisa, Marcelin

Tom

Titouan & Maeline

A l’ombre de Stevenson par le trio François Eberlé

Cette quatrième édition célèbre le 150 ème anniversaire du passage de Robert-Louis Stevenson en Thiérache.

Á cette occasion, la poésie viendra cette année à la rencontre de la musique sur les chemins de l’écrivain voyageur.

En cas de pluie, rendez vous à la salle de la Rue Lagasse à Englancourt (ancienne église). .

Autreppes 02580 Aisne Hauts-de-France +33 6 38 99 49 38

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English :

It takes place on the banks of the Oise (Autreppes pier) during picnic time at 12pm.

Bring your rugs and picnic baskets, and come and listen to the singers and musicians.

L’événement Poésie & Musique en chemin Autreppes a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Aisne Tourisme