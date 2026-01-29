Poésie Rencontre avec Seyhmus Dagtekin Salle Hélicoop Le Saulcy

Poésie Rencontre avec Seyhmus Dagtekin

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Son chemin d’écriture traverse l’Europe. Seyhmus Dagtekin compte aujourd’hui parmi ceux qui renouvellent la langue poétique française.

Promenade poétique sur le Sentier des passeurs (si la météo le permet), suivie d’un temps d’échange convivial à la Salle Hélicoop.

Entrée libre.Tout public

0 .

Salle Hélicoop 7 Rue de tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

His writing path crosses Europe. Today, Seyhmus Dagtekin is one of those who are renewing the French poetic language.

Poetry walk on the Sentier des passeurs (weather permitting), followed by a convivial discussion at the Salle Hélicoop.

Free admission.

