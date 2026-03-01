Poésie sans frontière Langeac
Poésie sans frontière Langeac mercredi 25 mars 2026.
Poésie sans frontière
4 place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
En partenariat avec le service lecture territorial et le CADA de Langeac. Chacun peut venir avec un texte dans une langue d’ici ou d’ailleurs, à lire, à chanter, pour chatouiller nos oreilles.
.
4 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with the territorial reading service and CADA Langeac. Everyone can come along with a text in a local or foreign language, to read or sing, to tickle our ears.
L’événement Poésie sans frontière Langeac a été mis à jour le 2026-03-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier