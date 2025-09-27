POÉSIE VNR – Tables rondes et scène poétique La Gaîté Lyrique Paris

Né d’une collaboration entre Mange tes mots, foehn, Le Poetry Club et Anne-Claire Andersen, Poésie VNR est programmé pour la première fois à la Gaîté Lyrique.

Notre époque connaît une crise sociale majeure autour des mineur·e·s isolé·e·s sans solution de logement, et la Gaîté Lyrique a été au cœur de cette question ces derniers mois. La présence de Poésie VNR ne pouvait pas se faire sans affirmer notre volonté d’ouvrir un espace de réflexion.

Nous, poète·sse·s, nous interrogeons sur la place de la poésie dans de telles circonstances. Quel rôle politique, éthique et artistique peut-elle endosser ? Collectivement, nous croyons en sa capacité à créer des refuges dans le réel et à révéler les voix invisibilisées.

Autour de deux tables rondes ainsi que deux sessions de lectures poétiques et musicales, nous essaierons de mettre en avant les voix d’intervenant·e·s et d’artistes prêtant attention aux luttes sociales et au service des discours marginalisés.

Programme

19h15-20h15 : Table ronde avec Cissé (jeune anciennement présent à la Gaîté Lyrique) et David Robert (porte-parole de la Gaîté Lyrique) / médiation Selim-a Atallah Chettaoui.

20h30-21h00 : Performances poétiques de Douce Dibondo, Jules Carlito Beurrier-Loncan & Kiyémis accompagné.e.s à la guitare par Guillaume Garnier de Barros.

21h15-22h15 : Table ronde avec Sofian Benzina et Olivia Mabounga / médiation Margot Ferrera.

22h30-23h00 : Performances poétiques de Narjess Djaafar, Jamal Ouazzani & Selim-a Atallah Chettaoui accompagné.e.s à la guitare par Guillaume Garnier de Barros.

Projection de vidéo-poèmes d’Aurore Déon et Laura Lutard durant les entractes.

Les Artistes

Jules Carlito Beurrier-Loncan (n. 2003) est un auteur et artiste originaire de Guadeloupe. Ses textes sont publiés dans plusieurs revues comme L’écharde, Zone Critique, Les Bonnes Feuilles ainsi qu’aux Editions Kilogramme…

Douce Dibondo est essayiste, poète et performeuse. Par l’exploration qu’est l’écriture, elle creuse la thématique de la Noirité, tissée au queer, au féminisme, à l’ancestralité et la décolonialité. Elle est l’autrice de deux recueils de poésie métacures (2023) et infra/seum (2024) aux éditions Blast et d’un essai, La Charge Raciale, Vertige d’un silence écrasant (2024) aux éditions Fayard.

Narjess Djaafar est une autrice issue d’une cité de l’est de la France, fille d’immigrés algériens elle a fait de la lutte contre la domination le cœur de son travail, son écriture se veut radicale, intransigeante, au plus près du réel.

Guillaume Garnier de Barros est Musicien-compositeur, poète et interprète, organisateur d’événements artistiques. Il a été formé en guitare classique : il dessine des ponts entre musique baroque et traditionnelle et musiques actuelles et expérimentales, lors de nombreux événements faisant se rencontrer les collectifs et les artistes. Il fonde l’émission de radio poétique Hors/Piste poème, plusieurs festivals et scènes de poésie sur Paris, tout en étant publié en revues.

Jamal Ouazzani est militant pour les droits humains et artiste multidisciplinaire. Il se consacre à la promotion de l’inclusion et de l’équité au cœur de ses activités, créations et recherches. Il se définit comme “artiviste” et revendique un “militantisme poétique”. Il est la voix derrière le podcast JINS, le premier podcast qui parle d’amour, de sexualités et de genre pour les personnes arabes et/ou musulmanes, et est l’auteur d’Amour, essai sur la force révolutionnaire de l’amour insufflée par leur culture, préfacé par Leïla Slimani. Son recueil Feux de joie paraîtra prochainement aux éditions blast.

Kiyémis est autrice, poétesse afroféministe et conférencière. Elle travaille sur la question de l’amour de soi de l’identité, de la beauté et des rapports au corps dans une perspective body positive, féministe et antiraciste. Elle publie son recueil de poésie afroféministe A Nos Humanités Révoltées, aux éditions Métagraphe – depuis republié aux éditions Premiers Matins de Novembre – puis un essai sur les codes de beauté, le féminisme et le body-positive, Je Suis Votre Pire Cauchemar aux éditions Albin Michel. Elle est également la présentatrice de Rends La Joie, la toute nouvelle émission en ligne du journal Médiapart.

Poète & performeure, Selim-a Atallah Chettaoui habite l’entre-deux. Sa pratique mêle langues et mediums pour explorer les liens entre identité et actualité sociale et politique dans plusieurs collectives (fœhn, Xeno-, Mooja…). Son premier livre est paru chez 10 pages au carré en 2022 et Au pieu a suivi à la Contre Allée en 2025. Adepte de la performance et de l’écriture en français, tunisien et anglais, iel a pu fouler de nombreuses scènes en France, Tunisie, Belgique, Luxembourg, États-Unis…

Sofian Benzina est comédien et humoriste. Avec un humour souvent noir et absurde, il interroge les relations entre l’Orient et l’Occident ainsi que les incohérences du monde dans lequel nous vivons. Parallèlement à son activité d’humoriste, de chroniqueur et de caricaturiste, il poursuit un doctorat en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle et enseigne comme ATER à l’Université de Caen Normandie.

Olivia Mabounga est comédienne, autrice et metteure en scène, diplômée, d’un master d’étude théâtrale et de l’ESAD en 2019. Depuis sa sortie, elle a travaillé avec Rébecca Chaillon, dans le spectacle Carte noire nommée désir, la metteuse en scène et directrice du CDN de la Manufacture à Nancy Julia Vidit dans C’est comme ça si vous voulez, Mélanie Leray dans la pièce Le mérite ou encore, Justine Heynemann et Ludmilla Dabo. En 2022, elle est lauréate du dispositif FAAR, Fonds d’Aide pour les Arts vivants Responsable, avec sa pièce Portrait de famille. Elle créée la compagnie Les Enervées, et joue dans son propre spectacle qui s’intitule Tchoko.

Artiste du spectacle vivant, Laura Lutard devient poétesse en intégrant le Bordel de la poésie. Depuis elle promeut la poésie contemporaine par la scène, les ateliers et les livres. Elle a publié les recueils Au bord du bord et Née tissée aux éditions Bruno Doucey et fait partie de la Maison de la Poésie de Montreuil.

Aurore Déon est comédienne, metteuse en scène et autrice, co-directrice de la Cie Comme Si depuis 2008. Formée au théâtre et à la danse, lauréate du Battle international Juste Debout 2004 (catégorie Hip Hop), elle a créé Baskets Rouges et collabore avec divers artistes dont Rébecca Chaillon. Elle anime et produit le podcast Ça va la vie d’artiste et joue sur différentes scènes sa dernière création Si ça ne tenait qu’à moi, je raconterais d’autres histoires.

Les organisateurs

Mange Tes Mots est un cabaret littéraire à voix et à plumes qui met en valeur la création poétique contemporaine depuis 2018. Pour Ginkgo (Héloïse Brezillon), Galatée (Margot Ferrera), et les personnes qui participent à ce rendez-vous chaleureux, la poésie est une forme de prise de parole qui peut être accessible, libre, inclusive et politique. Ginkgo et Galatée ont toutes les deux publié leur premier recueil en 2024 : Héloïse avec T3M aux Editions du Commun en octobre, et Margot avec Rousson-des-Brocards aux éditions les petites ombres en décembre. Héloïse vient de publier Périod². aux éditions Cambourakis.

fœhn est un collectif d’écopoésie, créé pour décaler notre regard sur l’autre-qu’humain et offrir un espace où la poésie peut s’emparer de réflexions autant écologiques, que décoloniales. Fondé en 2024 par les poétes.ses Dorsène (Vroum), Florian Bardou (Lunatique), Selim-a Atallah Chettaoui (La Contre Allée, 10 pages au carré) et l’artiste visuelle Zohra Mrad, nous publions une micro-revue thématique et organisons des évènements pluridisciplinaires festifs et engagés. Trois numéros ont paru (Poulpe fiction, Criste tropique, Fourmi Formidable) et ont pris vie aux Arches citoyennes, aux Amarres, lors du festival les Eauditives à Barjols, à l’Université Sorbonne Nouvelle ou encore au Poetik Bazar.

Le Poetry Club (@lepoetryclub) est une initiative qui vise à démocratiser la poésie auprès du plus grand nombre. L’événement propose une programmation éclectique, qui réunit des artistes dont le travail poétique déborde du champ littéraire. En résidence à Paris deux mercredis par mois, mais aussi à Bordeaux, chaque représentation voit 6 poètes et poétesses se succéder au micro pour partager des textes parfois drôles, parfois mélancoliques, légers ou engagés. Ce projet est porté par Hadrien (@crottinsverbaux) et a déjà eu la chance de remplir de jolis lieux parisiens : La Gaîté Lyrique, La Bellevilloise, La Rotonde, etc.

Anne-Claire Andersen est écrivaine, scénariste et performeuse. Elle écrit à la lisière du poème, de la scène et de l’image. Formée aux arts appliqués, au théâtre et à l’écriture scénaristique, elle a réalisé un court-métrage et développé une série, tous deux distingués par la Bourse Beaumarchais. Publiée dans plusieurs revues et dans une anthologie collective du Castor Astral sur les voix contemporaines en poésie (à paraître en 2026), elle anime depuis 2024 des ateliers d’écriture à Paris et en ligne et vient d’achever son premier roman

POÉSIE VNR invite des auteurices, des éditeurices et des artistes qui ouvrent des brèches dans le paysage littéraire.

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant

3 tarifs libres : 10, 13 & 16 €

L’intégralité des fonds récoltés seront reversés à des associations accompagnant des mineurs et jeunes isolé·es.

Tout public.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l'époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l'idée à l'action, du récit à l'impact, et encourage la création artistique et la circulation d'idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d'agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d'un concert, d'une conférence, d'un verre, d'une performance ou d'un atelier. Bienvenue dans l'époque !

