Poésie Zéro + Krav Boca + Schlaasss + King Kong Meuf Tours

Allez hop dinguerie, jamais deux sans trois… What The Teuf #3, c’est le 7 novembre, avec un line up de déglingo qui va pas faire dans la dentelle ! Pour cette nouvelle édition, place à une soirée punk, intensément militante

Allez hop dinguerie, jamais deux sans trois… What The Teuf #3, c’est le 7 novembre, avec un line up de déglingo qui va pas faire dans la dentelle ! Pour cette nouvelle édition, place à une soirée punk, intensément militante et bruyamment joyeuse avec Poésie Zéro (punk pop oi • Nantes) Krav Boca (rap hxc • Toulouse) Schlaasss (electro punk rap) King Kong Meuf (riot Punk Grrr • Montreuil).

Prépare ton cœur, tes Docs et tes paillettes sales pour cette soirée d’émeutes sonores, et viens foutre le bordel, mais reste cool, dans le pogo ou en dehors. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

