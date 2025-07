Poésies volcaniques Toul

Poésies volcaniques Toul samedi 19 juillet 2025.

Poésies volcaniques

6-8 Rue Général Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 20:45:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Poésies mises en scène sur le thème des volcans ponctuées d’animations sonores et colorées proposées par la Compagnie Richard Fabulette.

De l’éruption du Vésuve à la destruction de Pompéi, à la description et l’Etna et du Piton de la Fournaise, sans oublier les volcans d’Auvergne … De Virgile à Victor Hugo et Alexandre Dumas jusqu’à Claude Nougaro …

Entrée libre

Repli à la salle des adjudications en cas de pluieTout public

0 .

6-8 Rue Général Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 87 24 83

English :

Staged poetry on the theme of volcanoes, punctuated by colorful sound animations by Compagnie Richard Fabulette.

From the eruption of Vesuvius and the destruction of Pompeii, to descriptions of Etna and Piton de la Fournaise, not forgetting the volcanoes of Auvergne… From Virgil to Victor Hugo and Alexandre Dumas to Claude Nougaro …

Free admission

Rain check at the Salle des adjudications

German :

Inszenierte Gedichte zum Thema Vulkane, die von der Compagnie Richard Fabulette mit bunten und klangvollen Animationen untermalt werden.

Vom Ausbruch des Vesuvs über die Zerstörung Pompejis, die Beschreibung des Ätna und des Piton de la Fournaise bis hin zu den Vulkanen der Auvergne … Von Vergil über Victor Hugo und Alexandre Dumas bis hin zu Claude Nougaro …

Freier Eintritt

Ausweichen in den Auktionssaal bei Regen

Italiano :

Poesia in scena sul tema dei vulcani, punteggiata da colorati effetti sonori della Compagnie Richard Fabulette.

Dall’eruzione del Vesuvio alla distruzione di Pompei, alla descrizione dell’Etna e del Piton de la Fournaise, senza dimenticare i vulcani dell’Alvernia… Da Virgilio a Victor Hugo, da Alexandre Dumas a Claude Nougaro…

Ingresso libero

Ritorno alla Salle des adjudications in caso di pioggia

Espanol :

Poesía escenificada sobre el tema de los volcanes, salpicada de coloridos efectos sonoros de la Compagnie Richard Fabulette.

De la erupción del Vesubio a la destrucción de Pompeya, pasando por la descripción del Etna y del Pitón de la Fournaise, sin olvidar los volcanes de Auvernia… De Virgilio a Victor Hugo y de Alejandro Dumas a Claude Nougaro …

Entrada gratuita

Vuelta a la Salle des adjudications en caso de lluvia

L’événement Poésies volcaniques Toul a été mis à jour le 2025-07-06 par MT TERRES TOULOISES