POESIS #3 – CASINO – BARRIERE Toulouse

CASINO THEATRE BARRIERE TOULOUSE PRÉSENTE : POESIS #3Le projet Poésis est de partager avec le public, toutes générations confondues, une oeuvre chorégraphique qui convoque nos imaginaires communs par le biais de textes de chansons françaises (des années 1930 aux années 2000).Notre souhait est aussi de faire écho à la pensée des artistes tels que Pina Baush, Maurice Béjart, Alvin Ailey ou Raymund Hooghe pour qui l’utilisation de la musique populaire dans leur oeuvre était une façon subtile et puissante de créer une passerelle entre leur chorégraphie et le grand public. Ils avaient le souci de rendre leur oeuvre accessible au plus grand nombre.Poesis #3, exprime la volonté de faire jouer les morceaux de chanson française par des artistes issus de l’histoire coloniale et de les réinterpréter. James Carles a proposé à Emmanuel Pi-Djob une matricede jeu, à laquelle le chanteur et musicien a ajouté de nouvelles idées et des arrangements musicaux portant le message fort de leur démarche.Nous avons eu le plaisir de constater l’effet d’empathie et d’enchantement que cela déclenchait chez le spectateur.Direction artistique, chorégraphie et mise en scène : James CarlèsMusique, sélection arrangements : Emmanuel Pi DjobScénographe, costumes, accessoires et plasticien : James Carlès et Clémentine RemyCréation lumières : Arnaud Schulz et James CarlèsDistribution : James Carlès & Guests

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31