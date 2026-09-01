Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :

2026-09-26

POÈT’ BIRTHDAY : 10 ans de TETRAPOP et 20 ans de La Poèterie. Une soirée anniversaire entre musique, expositions et fête ! .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16

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English : Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans

L’événement Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)