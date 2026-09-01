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AGENDA · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

samedi 26 septembre 2026 · La Poèterie · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Poèterie
Adresse
4 Route des Janets
Ville
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

POÈT’ BIRTHDAY : 10 ans de TETRAPOP et 20 ans de La Poèterie. Une soirée anniversaire entre musique, expositions et fête !   .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 

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English : Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans

L’événement Poèt’ Birthday ! 10 ans et 20 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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