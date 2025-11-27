POETE EN CAVALE – HK ET CLAIRE BERNARDOT – THEATRE DE L’OEUVRE Marseille

POETE EN CAVALE – HK ET CLAIRE BERNARDOT Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Quelque part en France, dans un futur proche dystopique … Hadad, poète dissident, fou chantant, conteur d’histoires de notre temps, est en cavale. Il vient de s’évader d’un théâtre où il était assigné à représentation pour des faits d’insubordination poétique chronique. Traqué pour ses mots, il nous conte son histoire le temps d’une soirée … Celle d’un artiste à la douce folie inconsciente et à l’optimisme délirant, ayant pour seules armes son carnet et son stylo. Croisant petites et grandes histoires dans son théâtre d’ombres et de lumières, il défie la raison du plus fort à coup d’alexandrins et de métaphores ; invoquant tour à tour Hugo, Jaurès, Apollinaire, Rimbaud, Louise Michel, Jacques Brel, et tant d’autres …Formidable conteur, accompagné sue scène par Claire Bernardot à l’accordéon et au chant, H K nous propose un spectacle conscient et éclairé, tout autant que fédérateur et poétique. Son leitmotiv de toujours : faire en sorte, par l’écriture, par la musique, que les gens gardent ou retrouvent l’envie de danser ensemble par-delà leurs différences et leurs divergences, dans une époque où tout ou presque pourrait nous inciter à nous enfermer, à nous cloîtrer, à repousser l’autre. Quand la guerre et l’obscurité se rapprochent, quand le désespoir, la peur ou la haine nous guettent, la poésie est cette petite lueur en nous ; cette voix qui résonne, ces mots qui nous touchent, nous réveillent, nous interpellent, nous émerveillent ; et qui d’une certaine manière aussi, nous raisonnent.Spectacle de théâtre musical, écrit et interprété en vers et en chansons, Poète en cavale est une ode à l’irrévérence joyeuse, à la liberté d’expression et au vivre-ensemble.Prix « coup de cœur théâtre et musique » d’Avignon&Moi en 2024.

THEATRE DE L'OEUVRE Marseille