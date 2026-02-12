Poètes en herbe Médiathèque La Ruche Sens

Poètes en herbe

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Participez à un jeu pour écrire de la poésie autour des 5 sens sur le thème de la liberté

Venez vous essayer à la poésie de manière ludique !

Sans inscription .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Poètes en herbe

L’événement Poètes en herbe Sens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Sens et Sénonais