Poètes en herbe Médiathèque La Ruche Sens

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 16:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Participez à un jeu pour écrire de la poésie autour des 5 sens sur le thème de la liberté
Venez vous essayer à la poésie de manière ludique !
Sans inscription .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
