Poétesses surréalistes, Joyce Mansour et Annie Le Brun Médiathèque l’Ellipse Kervaziou

Poétesses surréalistes, Joyce Mansour et Annie Le Brun Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque l’Ellipse Finistère

Inscription recommandée, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Lecture des textes de deux femmes fortement marquées par l’esthétique surréaliste : Joyce Mansour qui restera toute sa vie fidèle à l’esprit d’André Breton, et Annie Le Brun, qui elle aussi prolongera le surréalisme éternel par des textes d’une très grande profondeur.

Lecture par Bruno Geneste, accompagné du musicien et plasticien Loran Ran.

Médiathèque l’Ellipse Rue Pont ar Laer 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne 02 98 39 75 39 https://www.moelan-sur-mer.bzh/ https://www.moelan-sur-mer.bzh/sortir/pole-culturel-lellipse/lellipse-mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 0298397539 »}, {« type »: « email », « value »: « ellipse.mediatheque@moelan-sur-mer.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.matilin.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.moelan-sur-mer.bzh/ »}]

