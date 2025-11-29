POETIC LOVER – LA PALESTRE Le Cannet
POETIC LOVER – LA PALESTRE Le Cannet samedi 29 novembre 2025.
POETIC LOVER Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.
LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC H2B : POETIC LOVERAprès des années d’absence, les Poetic Lover reviennent avec une énergie renouvelée et une passion intacte pour la musique.Attendez-vous à redécouvrir leurs plus grands succès ainsi que des surprises exclusives pour un concert exceptionnel ! Ne manquez pas cette occasion de voir les Poetic Lover de retour sur scène, prêts à éveiller vos souvenirs.
LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06