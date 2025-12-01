Poetic Lover Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Poetic Lover

Lundi 22 décembre 2025 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Poetic Lover Tour Hors Série un événement exceptionnel au Dôme.

Poetic Lover revient sur scène pour un concert unique et mémorable ! Lors de cet événement hors série, le groupe emblématique des années 90 vous réserve une soirée exceptionnelle, accompagnée de guests prestigieux. Ces artistes surprises seront dévoilés progressivement sur les réseaux sociaux officiels du groupe… Restez connectés !







Une soirée d’émotions et de nostalgie vous attend… Etes-vous prêts à revivre la magie Poetic Lover ? .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Poetic Lover Tour Hors Série: an exceptional event at the Dôme.

L’événement Poetic Lover Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille