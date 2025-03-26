POETIC LOVER TOUR – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

POETIC LOVER TOUR Début : 2025-12-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Apre`s des anne´es d’absence, les Poetic Lover reviennent avec une e´nergie renouvele´e et une passion intacte pour la musique. Attendez-vous a` rede´couvrir leurs plus grands succe`s ainsi que des surprises exclusives pour un concert exceptionnel !Ne manquez pas cette occasion de voir les Poetic Lover de retour sur sce`ne, pre^ts a` e´veiller vos souvenirs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57