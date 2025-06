Poétiques de la lutte – Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 18 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

Bonus met à disposition du Pôle arts visuels le Grand Huit, pour cette exposition consacrée aux artistes lauréats du parcours Matière vive.Cette exposition, commissariée par Sandra Doublet, réunit les œuvres de 15 artistes. Elle marque la conclusion d’un parcours d’accompagnement singulier, riche d’expériences humaines et professionnelles.Tout au long de cette aventure collective, une solidarité forte et un désir de faire corps ont émergé, dans un contexte pourtant fragilisé. L’exposition témoigne de cette énergie partagée : elle nous invite à rester mobilisé·es, à poursuivre l’élan et à résister avec poésie et enthousiasme.Avec Sophie Baudry, Blandine Berthelot, Blanche Bonnel, Jérémy Gouellou, Brigitte Guillet, Anne Lebréquer, Adrien Ledoux, Cécilia Obouo, France Parsus, Anna Picco, Alice Suret-Canale, Luce Terrasson, Karine van Ameringen, Daniel Van de Velde et Jingqi Yuan.-Vernissage le vendredi 13 juin 2025 à partir de 18h

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200