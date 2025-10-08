Poétiques Publiques Rodez

Poétiques Publiques

Rodez Aveyron

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-10

2025-10-08

Du , Poétiques Publiques investira plusieurs lieux emblématiques de la ville (Musée Fenaille, Musée Soulages, MJC de Rodez, La Menuiserie) pour célébrer l’expression poétique sous toutes ses formes.

• Stands de livres & rencontres avec les maisons d’édition Levant, Méridianes et Phloème

• Lectures poétiques et temps d’échanges

• Conférences d’Yves Ouallet et de Julien Michel

• Le nouveau spectacle Le Maudit Blues par les Squatteurs du Blues

• Une grande soirée poésie & musique avec Éric Sarner, Capitaine Alexandre et Emmanuelle Malhappe

Un événement gratuit et ouvert à toutes et tous, pour partager la force des mots.

Toute la programmation arrive sur www.prodiges-culture.fr

En partenariat avec Planète AJAL, Établissements Sainte-Marie Aveyron, Rodez agglomération, Musée Fenaille, Rodez Tourisme, Ville de Rodez, Médiathèque Ludothèque de Rodez, Département de l’Aveyron, Musée Soulages, La Menuiserie, MJC Rodez et Mutualité Française Occitanie. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie prodiges.culture@gmail.com

