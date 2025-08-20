PoeziGara La poésie en Garazi Théâtre de verdure Saint-Jean-Pied-de-Port

Théâtre de verdure Allées d'Eyheraberry Saint-Jean-Pied-de-Port

Début : 2025-08-20

PoeziGara organise la poésie en Garazi. Deux jours, trois évènements à Saint-Jean-Pied-de-Port

Cela commencera à 10h au 41 rue d’Espagne avec un atelier Collages-Gribouillages proposé par Camille Crésut de Saint Michel, auteure et professeure de littérature. A partir de vieux journaux et magazines qui seront fournis, elle vous aidera à extirper les mots et phrases d’un article, d’un titre ou d’un texte à coup de caviardages, découpages, collages et autres gribouillages. Vous serez surpris de l’œuvre qui pourra en sortir ! Inscriptions par mail, à partir de 15 ans

Puis à 17h au pont romain, des poèmes choisis seront lus. Vous vous laisserez porter par le rythme des mots, parfois mis en musique, dans un théâtre de verdure, lieu inspirant pour parler de la nature et du vivant. Un moment d’échanges entre auteurs, conteurs et musiciens, que ce soit en basque ou en français. .

konstelazioa64@gmail.com

