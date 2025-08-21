PoeziGara La poésie en Garazi Théâtre de verdure Saint-Jean-Pied-de-Port
PoeziGara La poésie en Garazi
Théâtre de verdure Allées d’Eyheraberry Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
2025-08-21
PoeziGara organise la poésie en Garazi. Deux jours, trois évènements à Saint-Jean-Pied-de-Port
Au pont romain, à 17h, c’est une autre forme de poésie qui prendra place le Slam. Sous forme de scène ouverte, venez déclamer vos propres textes dans la langue de votre choix ou poèmes choisis. Un moment de partage entre passionnés des mots. Inscriptions par mail. .
Théâtre de verdure Allées d’Eyheraberry Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine konstelazioa64@gmail.com
