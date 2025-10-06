POGO CAR CRASH CONTROL – CCM JOHN LENNON Limoges

POGO CAR CRASH CONTROL Début : 2026-03-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Pogo Car Crash Control, l’énergie brute du rock français prend une nouvelle dimension.Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà jeté une oreille dans leur discographie, alors vous savez que vous risquez de ne jamais la retrouver.Depuis 2016, Pogo Car Crash Control secoue la scène musicale avec son rock brut et sans concession, fusionnant l’urgence du punk et la puissance du metal.Avec Fréquence Violence (2022), le quatuor avait déjà bousculé les frontières des musiques amplifiées, explorant des sonorités grunge (Cristaux Liquides, Recommence à Zéro…) et affirmant une identité forte. Résultat ? Une déflagration brute et prises de risques assumées incarnées par des lives où la sueur se mêle à l’énergie pure.Passé par la Warzone du Hellfest à deux reprises avant d’être embarqué sur la tournée Warm-up, le groupe a désormais une ambition XXL : enregistrer ses prochains titres à New York, berceaux du punk Hardcore. Et pour ça, ils s’offrent un allié de poids : Jon Markson, producteur chevronné qui a façonné le son de Drug Church, DRAIN, Gel, The Story So Far…Autant dire que ça sent déjà le moshpit.Avec leur nouvel album Negative Skills, Pogo Car Crash Control dynamite les barrières linguistiques en fusionnant français et anglais au cœur de riffs aussi tranchants que survoltés. Une audace à la hauteur de leur rage créative, qui propulse le groupe au-delà des frontières et leur ouvre les portes d’un chaos international savamment orchestré. Et si leur fureur reste intacte, certains morceaux s’ouvrent à des mélodies plus accessibles, tendant une main brûlante à une nouvelle audience prête à plonger dans la tempête.

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87