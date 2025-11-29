POGO CAR CRASH CONTROL FERRAILLEUR Nantes

POGO CAR CRASH CONTROL FERRAILLEUR Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:00

Gratuit : non 24 € Tout public

Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà tendu l’oreille, vous savez que ça ne pardonne pas. En 2022, ce quatuor électrisé envoyait valser les codes avec Fréquence Violence, un album qui bousculait l’héritage punk-grunge hexagonal tout en s’autorisant des échappées plus mélodiques (Cristaux liquides, Recommence à zéro…). Résultat ? Une déflagration brute, incarnée par des lives où la sueur se mêle à l’énergie pure. Passé par la Warzone du Hellfest à deux reprises avant d’être embarqué sur la tournée Warm-up, le groupe a désormais une ambition XXL : enregistrer ses prochains titres aux États-Unis, là où le punk a pris son essor. Et pour ça, ils s’offrent un allié de poids : Jon Markson, producteur chevronné qui a façonné le son de Drug Church et The Story So Far. Autant dire que ça sent déjà la moshpit fever. Accrochez-vous : leur nouveau single « Shallow Time » débarque avec une hargne renouvelée. P3C passe en mode international, et ça risque de faire du bruit.FacebookVidéo

FERRAILLEUR Nantes 44200

https://link.dice.fm/o81bb29a51b5?dice_id=o81bb29a51b5