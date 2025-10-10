Pogo Car Crash Control + Grandma’s Ashes Ubu Rennes

Pogo Car Crash Control + Grandma’s Ashes Ubu Rennes vendredi 10 octobre 2025.

Tarifs : 5€° Sortir! / 16€ carte ADMIT + 12-18 ans / 18€ réduit* / 21€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Pogo Car Crash Control + Grandma’s Ashes

Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control.

Et si vous étiez là pour leur premier concert à l’Ubu en avril 2018, vous savez que ça ne pardonne pas…

En 2022, ce quatuor électrisé envoyait valser les codes avec Fréquence Violence, un album qui bousculait l’héritage punk grunge hexagonal, tout en s’autorisant quelques échappées plus mélodiques.

De retour avec un nouvel album (Negative Skills, publié le 28 mars 2025), PCCC passe au niveau supérieur en termes d’impact sonore, évoquant le meilleur du côté hardcore du grunge originel qui mêlait punk et metal.

Une déflagration brute, incarnée par des live ou la sueur se mêle à l’énergie pure.

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine