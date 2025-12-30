POGO CAR CRASH CONTROL LO BOLEGASON Castres Cedex

POGO CAR CRASH CONTROL Début : 2026-02-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Pogo Car Crash ControlL’énergie brute du rock français (re)débarque au Bolegason ! Il avait enflammé la scène du festival Les Primeurs de Castres en 2018… Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control ! Depuis 10 ans, le groupe secoue la scène musicale avec son rock brut et sans concession, fusionnant l’urgence du punk et la puissance du metal. Avec son nouvel album “Negative Skills” sorti en 2025, Pogo Car Crash Control dynamite les barrières linguistiques en fusionnant français et anglais au cœur de riffs aussi tranchants que survoltés. Une audace à la hauteur de sa rage créative, qui propulse le groupe au-delà des frontières et lui ouvre les portes d’un chaos international savamment orchestré. Et si sa fureur reste intacte, certains morceaux s’ouvrent à des mélodies plus pop-rock. Préparez-vous à plonger dans la tempête ! Underground Therapy (1ère partie)Mené par Sarah et ses cris de rage revendicateurs, Underground Therapy prescrit son post-grunge en guise d’anxiolytique. Le quatuor enragé revendique très haut et très fort l’émancipation et la catharsis. Après la sortie de son premier album Burning Tales en 2024 à l’ambiance aussi hypnotique qu’inquiétante, le groupe écume les salles pour délivrer en live ses morceaux à l’énergie redoutable et embarquer le public dans une transe rock psychédélique. Une bombe rock toulousaine qui n’a pas fini de mettre le feu aux poudres !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81