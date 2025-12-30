POGO CAR CRASH CONTROL MDNS BIG BAND CAFE Herouville St Clair

POGO CAR CRASH CONTROL MDNS Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Pogo Car Crash Control secoue la scène depuis 2016 avec un rock brut mêlant punk et metal. Après Fréquence Violence (2022) et des lives survoltés, le groupe vise New York pour enregistrer avec le producteur Jon Markson. Leur nouvel album Negative Skills mélange français et anglais sur des riffs tranchants, conservant leur rage tout en s’ouvrant à des mélodies plus accessibles et à un public plus large.Né dans la banlieue lilloise, MDNS (prononcé « MADNESS ») transforme l’ennui en tempête, les galères en hymnes.Après une première époque marquée par la noirceur new wave, il revient avec un son plus brut, plus frontal, quelque part entre punk, rock indé et urgence de vivre.

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14