Pogo Car Crash Control + MDNS Place des Jacobins Le Mans

Pogo Car Crash Control + MDNS

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà jeté une oreille dans leur discographie, alors vous savez que vous risquez de ne jamais la retrouver. Depuis 2016, Pogo Car Crash Control secoue la scène musicale avec son rock brut et sans concession, fusionnant l’urgence du punk et la puissance du metal.

Né dans la banlieue lilloise, MDNS (prononcé MADNESS ) transforme l’ennui en tempête, les galères en hymnes. Après une première époque marquée par la noirceur new wave, il revient avec un son plus brut, plus frontal, quelque part entre punk, rock indé et urgence de vivre. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

