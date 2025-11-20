POGO CAR CRASH CONTROL – PALOMA – CLUB Nimes

POGO CAR CRASH CONTROL Début : 2025-11-20 à 21:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : POGO CAR CRASH CONTROLPogo Car Crash Control, le punk français passe la seconde !Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà tendu l’oreille, vous savez que ça ne pardonne pas.En 2022, ce quatuor électrisé envoyait valser les codes avec Fréquence Violence, un album qui bousculait l’héritage punk-grunge hexagonal tout en s’autorisant des échappées plus mélodiques (Cristaux liquides, Recommence à zéro…). Résultat ? Une déflagration brute, incarnée par des lives où la sueur se mêle à l’énergie pure.Passé par la Warzone du Hellfest à deux reprises avant d’être embarqué sur la tournée Warm-up, le groupe a désormais une ambition XXL : enregistrer ses prochains titres aux États-Unis, là où le punk a pris son essor. Et pour ça, ils s’offrent un allié de poids : Jon Markson, producteur chevronné qui a façonné le son de Drug Church et The Story So Far. Autant dire que ça sent déjà la moshpit fever.Accrochez-vous : leur nouveau single « Shallow Time » débarque avec une hargne renouvelée. P3C passe en mode international, et ça risque de faire du bruit.

PALOMA – CLUB 250 CHEMIN DE L’AERODROME 30000 Nimes 30