POGO CAR CRASH CONTROL – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

POGO CAR CRASH CONTROL Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà tendu l’oreille, vous savez que ça ne pardonne pas.En 2022, ce quatuor électrisé envoyait valser les codes avec Fréquence Violence, un album qui bousculait l’héritage punk-grunge hexagonaL. Résultat ? Une déflagration brute, incarnée par des lives où la sueur se mêle à l’énergie pure.Passé par la Warzone du Hellfest à deux reprises avant d’être embarqué sur la tournée Warm-up, le groupe a désormais une ambition XXL : enregistrer ses prochains titres aux États-Unis, là où le punk a pris son essor. Accrochez-vous : leur nouveau single Shallow Time débarque avec une hargne renouvelée. P3C passe en mode international, et ça risque de faire du bruit.Merci de lire les CGV exceptionnelles de l’organisateur, que vous acceptez en achetant un billet pour cet évènement : Dès l’obtention d’un billet de concert, vous devenez adhérent non-votant temporaire (de l’ouverture à la fermeture des portes) de Parallèles Attitudes Diffusion (PAD). Seuls les adhérents sont autorisés à avoir accès à la buvette et à la salle de concert ; Cette condition étant résolutoire, en cas de refus d’adhésion, vous disposez d’un délai de 24h pour demander un remboursement de votre billet. Consulter l’ensemble des CGV : http://www.rockschool-barbey.com/128/cgvConsulter les statuts de l’association : http://www.rockschool-barbey.com/documents/_stock/1675955815_9998564485/1675955815_9998564485.pdf

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33