POGO CAR CRASH CONTROL Rock School Barbey Bordeaux

POGO CAR CRASH CONTROL Vendredi 14 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

21 € (Prévente – Hors frais de location)

25 € (Sur place)

Début : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T23:59:00

Fin : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T23:59:00

Pogo Car Crash Control

Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli : Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà tendu l’oreille, vous savez que ça ne pardonne pas.

En 2022, ce quatuor électrisé envoyait valser les codes avec Fréquence Violence, un album qui bousculait l’héritage punk-grunge hexagonaL. Résultat ? Une déflagration brute, incarnée par des lives où la sueur se mêle à l’énergie pure.

Passé par la Warzone du Hellfest à deux reprises avant d’être embarqué sur la tournée Warm-up, le groupe a désormais une ambition XXL : enregistrer ses prochains titres aux États-Unis, là où le punk a pris son essor.

Accrochez-vous : leur nouveau single « Shallow Time » débarque avec une hargne renouvelée. P3C passe en mode international, et ça risque de faire du bruit.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

