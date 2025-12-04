PoherMuzik 15è édition Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

PoherMuzik 15è édition

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 21:00:00

2026-01-31

Dans une ambiance conviviale et festive, les professeurs et élèves musiciens de l’école de musique du Poher, et une formation issue des studios de répétition du CLAJ se produiront sur différentes scènes de l’Espace Glenmor. Découvrez des répertoires variés allant des musiques classiques aux musiques amplifiées, en passant par les musiques traditionnelles…

Tout public. .

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

