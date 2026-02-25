Poï Poï une journée dédiée aux chants de l’Europe de l’Est et des Balkans CEC Les Heures Claires Istres

Poï Poï une journée dédiée aux chants de l’Europe de l’Est et des Balkans

Samedi 25 avril 2026 de 10h à 20h.

Stage de 10h à 18h

Concert à 18h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Poï Poï * (* chante ! chante! ), une journée-évènement dédiée à la pratique musicale en collectif !

Deux évènements phares sont proposés au public le samedi 25 avril 2026, à l’Espace 233



– Un stage de chant de 5h animé par la chanteuse professionnelle et cheffe de chœur Lucie Lioussi.

Etalé sur une journée, ce stage est dédié à un public adulte et ne nécessite aucun prérequis en chant. Juste une forte envie (qu’elle soit secrète ou non) de chanter !



Au programme jeux de rythme, apprentissage de techniques vocales et de percussions corporelles, exercices de respiration et de lâcher-prise, cercles de chant improvisé et apprentissage d’un ou deux chants monde, le tout dans un cadre bienveillant. Une restitution, dans le cadre du concert, sera possible sur la scène du théâtre de l’Espace 233 en fin de journée !



Le concert de la chorale Nacha Slavianka qui présentera son tout nouveau répertoire !

Depuis 10 ans, l’association istréenne Nacha Slavianka œuvre à la diffusion et au partage de la beauté des chants slaves. Aujourd’hui en période de transition, l’association, qui a récemment accueilli leur nouvelle cheffe de chœur et de nouveaux choristes, ouvre sa chorale à toutes personnes intéressées par la pratique du chant en collectif, l’apprentissage de techniques vocales et corporelles, et la vibration des chants d’Europe de l’Est et des Balkans ! Venez découvrir leur nouveau répertoire à l’occasion d’un concert ouvert à tous ! Peut-être ce concert fera t-il naître en vous, l’envie de rejoindre la troupe en septembre 2026 ? -)



Poï Poï , une expérience conviviale et immersive, ouverte à toutes celles et ceux qui aiment vivre et partager la musique.





Infos pratiques



L’inscription préalable au stage est obligatoire et possible jusqu’au 20 avril inclus (attention, le stage est limité à 20 personnes). Le tarif est de 45 euros la journée (prévoir une disponibilité de 10h à 18h).



Le concert de Nacha Slavianka démarre à 18h et est ouvert à tous, petits et grands ! L’entrée est à 5€.



Pour tous renseignements et pour vous inscrire au stage, merci de nous contacter à l’adresse suivante chorale.nachaslavianka@gmail.com .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur chorale.nachaslavianka@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poï Poï * (* sing! sing! ), a one-day event dedicated to collective musical practice!

L’événement Poï Poï une journée dédiée aux chants de l’Europe de l’Est et des Balkans Istres a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme d’Istres