Informations pratiques

Sainte-Valière

POI, UN TOURBILLON DE CIRQUE ET DE POÉSIE

Sainte-Valière Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Des représentations du Théâtre+Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne sont également proposées hors-les-mur.

Et si une toupie pouvait arrêter le temps?

Avec ce spectacle, Guillem Vizcaino transforme cet objet de notre enfance en partenaire de jeu.

Un spectacle poétique et joyeux, qui vous fait littéralement tourner la tête.

Dès 6 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

.

Sainte-Valière 11120 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performances by the Théâtre+Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne are also presented off-site.

What if a spinning top could stop time?

In this show, Guillem Vizcaino transforms this object from our childhood into a playmate.

A poetic and joyful show that will literally make your head spin.

Ages 6 and up. Free admission, subject to availability.

L’événement POI, UN TOURBILLON DE CIRQUE ET DE POÉSIE Sainte-Valière a été mis à jour le 2026-08-17 par