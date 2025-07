Poids Chiche ! Salle du Guindy Plouguiel

Poids Chiche !

Salle du Guindy Rue de Tréguier Plouguiel Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 18:45:00

2025-07-12

Poids Chiche ! c’est un duo acrobatique ou la contrainte devient le terrain de jeu pour explorer l’inévitable aventure du lien. Un moment poétique (parfois), décalé (souvent) et universel (constamment), qui nous rappelle que dans chaque relation, il y a du poids et de la tension mais aussi des éclats de folie et des moments de grâce. .

Salle du Guindy Rue de Tréguier Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

