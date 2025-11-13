[poíēsis] Collège Louis Lumière Marly-le-Roi

[poíēsis] Collège Louis Lumière Marly-le-Roi jeudi 13 novembre 2025.

[poíēsis] 13 et 14 novembre Collège Louis Lumière Yvelines

sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T11:00:00 – 2025-11-13T12:00:00

Fin : 2025-11-14T11:00:00 – 2025-11-14T12:00:00

Munis de papier, de post-it et d’une enceinte portable, deux comédiens nous entraînent dans un voyage à travers la poésie du 16e au 21e siècle. [poíēsis] met la poésie en acte pour se reconnecter à soi, à l’autre et dépasser le constat amer de notre monde à la dérive. Les deux comédiens par leurs sauts dans la langue et leur plaisir de dire sortent des préconçus, transcendent les cadres habituels, décalent nos regards pour mieux percevoir la richesse de nos identités multiples et envisager un monde commun…

CONCEPTION Florian Goetz, Jordan Sajous et Jérémie Sonntag

MONTAGE POÉTIQUE ÉCRIT EN COLLECTIF MIXANT poétesses et poètes vivant.e.s, éclats de poésie de toutes les époques et improvisations poétiques live.

MISE EN SCÈNE Jérémie Sonntag et Florian Goetz

DISTRIBUTION Florian Goetz et Jordan Sajous

ADMINISTRATION ET PRODUCTION Virginie Hammel et Anna Brugnacchi – le petit bureau

PRODUCTION les arpenteurs de l’invisible

COPRODUCTION le Théâtre Antoine Watteau – Nogent-sur-Marne, la Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, le Théâtre des 2 Rives – Charenton le Pont

AVEC LE SOUTIEN de la Région Île de France

ACCUEIL EN RÉSIDENCE Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National, le Théâtre Antoine Watteau – Nogent sur Marne, le Théâtre de Saint Maur

DURÉE 40 min + 15 min d’échanges à la suite de la représentation

PUBLICS scolaires à partir de la 4e / tout public à partir de 12 ans

LIEUX tout terrain : salles de classe, bibliothèques, médiathèques…

Les arpenteurs de l’invisible sont conventionnés par le departement du Val de Marne et artistes associés au Théâtre Antoine Watteau – Nogent-sur-Marne, à la Ferme de Bel Ébat – Guyancourt et au Théâtre des 2 Rives – Charenton le Pont.

Ce spectacle a obtenu le label « Sélection Printemps des Poètes »

Collège Louis Lumière 15 Av. Jean Béranger, 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.arpenteurs@gmail.com »}]

les arpenteurs de l’invisible – Florian Goetz et Jérémie Sonntag poésie tout terrain

© Gilles Rammant