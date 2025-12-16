Poignée de main bien le cœur… Fondation Vincent van Gogh Arles Arles
Mardi 14 avril 2026 de 19h à 20h. Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône
Poignée de main bien le cœur… par les artistes brune Campos et Léo Ceelee
Performance à la croisée du théâtre, de la création sonore et de la musique expérimentale, par les artistes Brune Campos et Léo Ceelée. .
Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org
English :
Handshake from the heart… by artists Brune Campos and Léo Ceelee
