Poil de la Bête Drusenheim

Poil de la Bête Drusenheim vendredi 10 avril 2026.

Poil de la Bête

2 Rue du Stade 67410 Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10 20:30:00

Date(s) :

2026-04-10

« Aussi déjantée que décalée… » Paris Match

Poil de la Bête est la suite logique du travail de la Compagnie des Plumés avec leurs compères à deux et quatre pattes. Tendre, absurde et drôle à la fois.

Imaginez… un troupeau de canes sur scène ! Et un chien pianiste, habile à l’improvisation ! Ensemble, ils vont faire naître, au pied d’un arbre à poules, un monde où les animaux ont la part belle, et où se côtoient tendresse, inquiétude et rire, entre chiens et loups, griffes et plumes, becs et crocs.

Un univers surprenant, au cœur duquel se tissent tous les liens forts que la compagnie noue au quotidien avec ses animaux.…

Du jamais vu !!!

Age À partir de 4 ans .

2 Rue du Stade 67410 Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Poil de la Bête Drusenheim a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme du Pays Rhénan