Poing de Rupture Vézelise

Poing de Rupture, spectacle du Théâtre de Cristal.

Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 6eme Réseau Départemental de Lutte Contre les Violences ISS du Pays du Saintois, animé par le Relais Familles du Saintois propose un spectacle.

Poing de Rupture fait résonner, à travers cette fiction entrelacée de fragments d’histoires bien réelles, les voix de femmes qui ont choisi un jour de dire Pas d’accord . Des femmes qui ont décidé de changer leur vie, parfois au risque de la perdre.

Le spectacle est suivi d’un débat, de stands d’informations, d’échanges avec les partenaires présents.

Sur inscription.Tout public

English :

Poing de Rupture, Théâtre de Cristal show.

As part of the national week to combat violence against women, the 6th Réseau Départemental de Lutte Contre les Violences ISS du Pays du Saintois, run by the Relais Familles du Saintois, is putting on a show.

poing de Rupture (Fist of Rupture) is a fictional story interwoven with fragments of real-life stories, featuring the voices of women who one day chose to say I don’t agree . Women who decided to change their lives, sometimes at the risk of losing them.

The show is followed by a debate, information stands and exchanges with the partners present.

Registration required.

German :

Rupture Fist, Aufführung des Théâtre de Cristal.

Im Rahmen der nationalen Woche zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen bietet das 6eme Réseau Départemental de Lutte Contre les Violences ISS du Pays du Saintois, das vom Relais Familles du Saintois betreut wird, eine Aufführung an.

Poing de Rupture (Faust des Bruchs) lässt durch diese Fiktion, die mit Fragmenten realer Geschichten verwoben ist, die Stimmen von Frauen erklingen, die sich eines Tages dafür entschieden haben, Pas d’accord (Nicht einverstanden) zu sagen. Frauen, die sich entschieden haben, ihr Leben zu ändern, manchmal auf die Gefahr hin, es zu verlieren

Im Anschluss an die Aufführung gibt es eine Diskussion, Informationsstände und die Möglichkeit, sich mit den anwesenden Partnern auszutauschen.

Auf Anmeldung.

Italiano :

Poing de Rupture, spettacolo del Théâtre de Cristal.

Nell’ambito della settimana nazionale di lotta contro la violenza sulle donne, il 6° Réseau Départemental de Lutte Contre les Violences ISS du Pays du Saintois, gestito dal Relais Familles du Saintois, mette in scena uno spettacolo.

poing de Rupture (Pugno di rottura) è una storia di fantasia intrecciata con frammenti di storie reali, con le voci di donne che un giorno hanno scelto di dire non sono d’accordo . Donne che hanno deciso di cambiare la propria vita, a volte a rischio di perderla

Lo spettacolo sarà seguito da un dibattito, stand informativi e discussioni con i partner presenti.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Poing de Rupture, espectáculo del Théâtre de Cristal.

En el marco de la Semana Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, la 6ª Red Departamental de Lucha contra la Violencia de Género del País de Saintois, dirigida por el Relais Familles du Saintois, organiza un espectáculo.

poing de Rupture (Puño de ruptura) es una historia de ficción entretejida con fragmentos de historias reales, en la que se escuchan las voces de mujeres que un día decidieron decir no estoy de acuerdo . Mujeres que decidieron cambiar sus vidas, a veces a riesgo de perderlas

Tras el espectáculo habrá un debate, stands informativos y discusiones con los socios presentes.

Inscripción obligatoria.

