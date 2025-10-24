Point Break Loft Cinémas Châtellerault
Point Break Loft Cinémas Châtellerault vendredi 24 octobre 2025.
Point Break
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Johnny Utah, jeune recrue du FBI, se voit confier sa première enquête démanteler un réseau de braqueurs responsables de vingt-six attaques de banques. Convaincu d’avoir affaire à d’intrépides surfeurs, Johnny décide d’infiltrer le milieu de la planche… Action, suspense, casting époustouflant, tous les ingrédients sont réunis pour faire de Point Break un film prenant. .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
