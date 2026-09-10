Point de fuite : l’oeuvre photographique de Richard Dumas Bibliothèque Landry Rennes
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Point de fuite : l’oeuvre
photographique de Richard
Dumas Bibliothèque Landry Rennes Samedi 14 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Conférence autour de l’œuvre du photographe
Les photographies de Richard Dumas sont des références dans l’histoire du portrait. Développant un style d’une grande sobriété où la lumière occupe une place essentielle, il est exposé régulièrement en Europe et ses images paraissent notamment dans Le Monde, Libération, Rock & Folk ou Télérama. Cette conférence permettra de découvrir son travail tout en offrant un regard plus large sur les spécificités du portrait en photographie. Un temps animé par Cathy Lecruble, médiatrice en art.
Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-14T17:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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