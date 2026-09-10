Informations pratiques

Point de fuite : l’oeuvre

photographique de Richard

Dumas Bibliothèque Landry Rennes Samedi 14 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Conférence autour de l’œuvre du photographe

Les photographies de Richard Dumas sont des références dans l’histoire du portrait. Développant un style d’une grande sobriété où la lumière occupe une place essentielle, il est exposé régulièrement en Europe et ses images paraissent notamment dans Le Monde, Libération, Rock & Folk ou Télérama. Cette conférence permettra de découvrir son travail tout en offrant un regard plus large sur les spécificités du portrait en photographie. Un temps animé par Cathy Lecruble, médiatrice en art.

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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