Point de fuite : vie et œuvre de Roy Lichtenstein Bibliothèque Landry Rennes Samedi 24 janvier, 10h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Cathy Lecruble, médiatrice en art, propose de découvrir des œuvres de l’artiste Roy Lichtenstein, tout en partant à la rencontre de l’homme qui se cache derrière l’artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

