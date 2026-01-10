Point de fuite : vie et œuvre de Roy Lichtenstein Bibliothèque Landry Rennes Samedi 24 janvier, 10h30 dans la limite des places disponibles

Cathy Lecruble, médiatrice en art, propose de découvrir des œuvres de l’artiste Roy Lichtenstein, tout en partant à la rencontre de l’homme qui se cache derrière l’artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



