Point de l'IA Animer un personnage avec l'IA Chartres mercredi 17 septembre 2025.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Mercredi 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Créez un GIF à partir d'images patrimoniales et explorez l'animation avec l'IA.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English:

Create a GIF from heritage images and explore animation with AI.

German:

Erstellen Sie ein GIF aus Bildern des Kulturerbes und erforschen Sie die Animation mithilfe von KI.

Italiano:

Creare una GIF a partire da immagini del patrimonio ed esplorare l'animazione con l'IA.

Espanol:

Crea un GIF a partir de imágenes heredadas y explora la animación con IA.

