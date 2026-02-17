Point de l’IA Capcut

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 11:00:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Montez et éditez vos vidéos en un clin d’œil avec l’outil Capcut !

.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Edit your videos in the blink of an eye with Capcut!

L’événement Point de l’IA Capcut Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES