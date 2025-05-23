Point de l’IA Le labo IA d’avril Chartres
Point de l’IA Le labo IA d’avril Chartres mercredi 8 avril 2026.
Point de l’IA Le labo IA d’avril
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08 11:00:00
fin : 2026-04-08 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11
Chaque mois, venez découvrir et tester 3 outils qui utilisent ou qui parlent d’IA.
Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Each month, discover and test 3 tools that use or talk about AI.
L’événement Point de l’IA Le labo IA d’avril Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES